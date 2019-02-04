ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 18 (صورة)

تواصلت الإثارة في الدوري السعودي، بعد فوز الأندية الكبيرة في الجولة الـ 18 من المنافسة.

وتغلب الهلال على الفتح 4/1، في حين تعادل الشباب 1/1 مع الرائد، كم سقط الوحدة 0/2 أمام الاتحاد.

واستمر الصراع على اللقب والصدارة بين الأندية، إذ تفصل 6 نقاط بين الهلال المتصدر والثاني النصر، و10 نقاط بين الهلال والأهلي الرابع.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب وفي رصيده 43 نقطة، ثم يأتي النصر، ويملك 37، في حين يأتي الشباب في المركز الثالث ويملك 34 نقطة، مقابل 33 نقطة للأهلي في المركز الرابع.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:

1. الهلال، 43 نقطة.

2. النصر، 37 نقطة.

3. الشباب، 34 نقطة.

4. الأهلي، 33 نقطة.