لجنة الاستئناف ترفض الطعن المقدم من عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الطعن المقدم من المتحدث الرسمي لنادي النصر، عبدالله بن زنان، على القرار السابق من قبل لجنة الانضباط والأخلاق المتضمن إيقافه لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية احتجاج نادي النصر على عدم قانونية مشاركة علي النمر لاعب نادي الوحدة، وما صاحبها من إصرار على صحة الاحتجاج وأنها رفعت بالوقت النظامي، مستعرضًا بريدًا إلكترونيًا يحتوي على ذلك.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أصدرت ثلاثة قرارات بحق نادي النصر: إيقاف بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، إلزام محمد المسبل أمين عام النادي، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال مع حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر، وتغريم النادي مبلغ 600 ألف ريال. وتأتي هذه القرارات إثر الأخطاء التي ارتكبت من قبل نادي النصر، وابن زنان، والمسبل، على خلفية الاحتجاج الذي تقدم به النادي ضد لاعب الوحدة علي النمر عقب خسارة الفريق الأصفر لنتيجة المباراة 2/1.

وتضمن استئناف ابن زنان اعتراضه على عدم صحة استناد لجنة الانضباط إلى المادة التي عوقب بها والتفسير الخاطئ في وصف المخالفة، حيث يعتبره ومعه المحامي الخاص به لا يندرج ضمن المخالفات الجسيمة والإساءة.