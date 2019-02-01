البرتغالي ريكاردو كواريزما مطلوب في نادٍ سعودي

البرتغالي ريكاردو كواريزما مطلوب في نادٍ سعودي

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية تركية أن أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامًا شديدًا بضم الدولي البرتغالي ريكاردو كواريزما لاعب بشكتاش التركي.

وبحسب ما نقلت صحيفة milliyet التركية فإن هناك تنافسًا كبيرًا بين نادٍ سعودي، ونادٍ أمريكي، ونادٍ صيني، وآخر ياباني من أجل التعاقد مع الدولي البرتغالي ريكاردو كواريزما.

وقالت الصحيفة إن النادي التركي لا يمانع في بيع اللاعب المرتبط بتعاقد مع فريقه حتى 2020، علمًا بأنه يبلغ من العمر 35عامًا، شريطة أن يكون المقابل المادي مرتفعًا.

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يبحث عن ضم لاعب وسط أجنبي، وقد يكون النادي السعودي هو المقصود بنسبة كبيرة.

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