أهداف مباراة النصر وأُحد.. 2/0 للعالمي (فيديو)

أهداف مباراة النصر وأُحد.. 2/0 للعالمي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لناديه النصر في مباراته مع أُحد، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16، بتسديدة من داخل المنطقة.

وعزز سلطان الغنام تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بتسديدة قوية، بعد هجمة رائعة.

ويملك النصر 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

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