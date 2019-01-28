أهداف مباراة النصر وأُحد.. 2/0 للعالمي (فيديو)

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لناديه النصر في مباراته مع أُحد، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16، بتسديدة من داخل المنطقة.

وعزز سلطان الغنام تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بتسديدة قوية، بعد هجمة رائعة.

ويملك النصر 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16

النصر 1 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/v98sZmcq1X — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ يناير ٢٠١٩