الحارس الجزائري أمين زماموش ينتقل إلى نادي أُحد السعودي

قال اتحاد العاصمة، متصدر دوري المحترفين الجزائري، اليوم السبت، إن الحارس الدولي محمد أمين زماموش انتقل إلى صفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة، لمدة أربعة أشهر.

وأوضح النادي الجزائري عبر صفحته على “فيسبوك”، أن زماموش (33 عامًا)، الذي يمتد عقده حتى 2020، سينتقل إلى أُحد القابع في المركز الأخير بالدوري السعودي للمحترفين.

وسيتبع زماموش خُطا مواطنه الحارس رايس مبولحي الذي يلعب في صفوف الاتفاق حاليًا، بعد فتح الباب لضم حراس أجانب بالدوري السعودي.

وسبق أن لعب في صفوف أُحد مجموعة من اللاعبين الجزائريين، مثل نصر الدين خوالد ومحمد الهادي بولعويدات والحارس عز الدين دوخة، كما دربه المدرب الجزائري نبيل نغيز في الموسم الماضي.