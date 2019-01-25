تقارير.. نقل مباراة النصر وأُحد إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة

كشفت تقارير صحفية أن مباراة النصر وأُحد ستُنقل مرة ثانية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة بريدة بناءً على طلب رسمي من إدارة “العالمي”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” عبر مصادرها فستُنقل المباراة ويتم تثبيتها في موعدها السابق الأحد، بناءً على طلب رسمي من إدارة النصر، والتكفل بتنقلات وسكن بعثة النصر وتعويضه ماليًا.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي قررت، يوم الخميس، نقل مواجهة النصر وأُحد في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية وإقامتها، يوم الاثنين المقبل.

وبررت اللجنة قرارها باستنادها إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات، والتي نصَّت على أنه “يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة دون جمهور، أو على أرض محايدة، أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب، لأسباب الأمن والسلامة”.

وبينت لجنة المسابقات في بيانها أن عدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في نادي النصر للمعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة، لإقامة المباريات عليه، أجبرها على نقل المباراة إلى المجمعة.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، أعلنت الأربعاء الماضي رفضها التام خياري اللعب خارج مدينة الرياض، أو تأجيل مباراة أُحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد السويلم رفض ناديه خيار التأجيل رفضًا قاطعًا – على حدّ تعبيره- لضغط المباريات، لافتًا إلى أن تحذيراته مسبقًا من سوء أرضية الملعب قوبلت بتغريم.

وكان عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن استقالته من منصبه، بسبب أزمة مباراة النصر وأُحد، في الدوري السعودي.

وقرر البطي الاستقالة، بعد إصدار لجنة المسابقات بيانًا، مساء أمس الخميس، تعلن خلاله عن نقل مباراة النصر وأُحد في الجولة السابعة عشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأكد البطي أن استقالته من منصبه، جاءت بعد إصدار لجنة المسابقات بيان مباراة النصر وأُحد، دون أن يعلم أي شيء عن هذا الأمر.

وشدد رئيس لجنة المسابقات الذي تقدم باستقالته، على أن موقفه ليس تضامنًا مع النصر، والذي يرفض نقل مباراته، وأن الأمر شخصي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، حيث يفرق عنه الهلال في الصدارة بـ3 نقاط.