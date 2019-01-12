نادي الهلال السعودي يعلن رسميًا ضم المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميًا، حصوله على توقيع مدافع فريق النجم الأحمر الصربي، والمنتخب الأسترالي، ميلوس ديجينيك، في يناير الجاري.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو يؤكد انضمام اللاعب بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب يمتد مع الفريق لمدة 3 أعوام ونصف العام، ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات “الزعيم” بعد 4 أيام من انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا.

وسيكون ديجينيك اللاعب الآسيوي في قائمة فريق الهلال، بعد رحيل السوري عمر خربين عن صفوف الزعيم، ومن المنتظر أن يلتحق بصفوفه عقب نهاية مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

ويبلغ ديجينيك من العمر 24 عامًا، ولديه 19 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي، ويمثل فريق النجم الأحمر الصربي حاليًا، وسبق له اللعب مع يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وميونخ 1860 وشتوتغارت.

ويجيد الأسترالي اللعب في أكثر من مركز، ويتميز بالصلابة الكبيرة والتدخلات الناجحة، وشارك مع فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالمجموعة التي ضمت ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان.