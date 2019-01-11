خماسية ديجانيني تفاريس تمنح النادي الأهلي فوزًا كاسحًا على أُحد في الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي ضيفه أُحد بخمسة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم، وأحرز خماسية الأهلي، لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس في الدقائق 7 و15 و33 و65 و80 من زمن المباراة.

فيما جاء هدف أُحد الوحيد عن طريق صقر عطيف في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للمركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة، فيما تجمّد رصيد أُحد عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.