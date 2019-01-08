تقارير: البرتغالي روي فيتوريا يوقع عقود تدريب نادي النصر السعودي مقابل 7 ملايين يورو

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادي النصر السعودي نجح في التعاقد مع روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي بنفيكا.
ونشرت صحيفة “أبولا” البرتغالية تقريرًا قالت فيه إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق وقع على عقد مع إدارة نادي النصر يمتد إلى موسم ونصف، مقابل 7 ملايين يورو.
وحقق فيتوريا مع بنفيكا ست بطولات، كما حقق لقب أفضل مدرب في البرتغال مرتين، قاد الفريق في 180 مباراة فاز في 123، وتعادل في 27، وخسر في 30 مباراة.
ويقود البرتغالي هيلدر كريستوفا تدريب النصر بشكل مؤقت، بعد إقالة الأروغوياني كارينو.