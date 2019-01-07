ماذا قال أنتونيو بيتزي عن نتائج منتخب السعودية السلبية في المباريات الافتتاحية؟

قال خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي، اليوم الإثنين، إن مباراة الأخضر أمام كوريا الشمالية مهمة لكلا المنتخبين.

ويلاقي المنتخب السعودي منافسه الكوري الشمالي، الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بكأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات.

وقال بيتزي: “على المستوى الشخصي، أنا راضٍ عن مستوى الإعداد للمنتخب، ولدينا الثقة العالية باللاعبين، كنا طوال هذه الفترة ننتظر أن تكتمل جاهزية سلمان الفرج، لكنه وللأسف لم يتجاوز الاختبار الطبي الأخير، لذا اضطررنا لاستبعاده، على الرغم من محاولتنا سويًا نحن واللاعب أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس آسيا”.

وأضاف بيتزي: “نمتلك مجموعة رائعة على مستوى جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في المنتخب، والجميع يعمل على تقديم عمل يفيد المنتخب”.

وفي مشاركاتها التسع السابقة في كأس آسيا، لم يخرج المنتخب السعودي فائزًا في مباراته الأولى بالنهائيات سوى مرتين فقط، وخسر 0/1 أمام الصين في النسخة الأخيرة بأستراليا، قبل 4 سنوات، في طريقه للخروج من الدور الأول.

وأكمل بيتزي: “كل مباراة نلعبها سنعاملها بذات الأهمية، حاليًا سنتعامل مع مباراة كوريا الشمالية على أنها الأهم بالنسبة لي وللاعبين، وسنقوم بذات الأمر في المباراة التي تليها”.

وواصل المدرب الإسباني/ الأرجنتيني: “سالم عاد من تجربة اللعب في إسبانيا بفائدة كبيرة على المستوى الفني والبدني والذهني أيضًا، اللعب في الدوريات الأوروبية مفيد جدًا للاعب الآسيوي”.

قدِمنا إلى هذه النسخة بشغف ورغبة كبيرة، تحديدًا في مباراة الافتتاح أمام كوريا الشمالية، علينا أن نثبت أنفسنا من خلال تقديم مستوى مميز في المباراة”

في حين قال سالم الدوسري: “اللاعب الذي يتواجد على الدكة، أهم من اللاعب المتواجد في أرض الملعب، ونحن متعاهدون سويًا أن نكون على قلب واحد”.

وأردف: “جميع منتخبات كأس آسيا متساوية بالأداء والفرص، وكل لاعب سعودي يتشرف بتمثيل شعار الوطن”.