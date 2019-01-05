القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2019 بالإمارات

تستضيف الإمارات النسخة الـ 17 من بطولة كأس الأمم الآسيوية (2019)، التي تنطلق اليوم، بمواجهة الإمارات مع البحرين، في حين تُلعب المباراة النهائية في 1 فبراير المقبل.

ويشارك في البطولة 11 منتخبًا عربيًا، ويسعى العرب لإحراز اللقب السادس لهم، بعد 5 ألقاب سابقة، بواقع 3 للسعودية، ولقب لكل من الكويت والعراق.

ويُتوقَّع أن يتابع حفل الافتتاح ما يقارب من 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون العالمية.

وتشهد كأس آسيا إقامة 51 مباراة، حيث ستقام البطولة للمرة الثانية في الإمارات.

وتفتتح منافسات البطولة الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، عندما يلعب البلد المضيف مع البحرين.

وتنقل جميع مباريات البطولة على قنوات: beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.