مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العالمية والعربية والأوروبية.

وتقام المباريات على مستوى كأس الأمم الآسيوية، والدوري الإسباني، والمصري، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، 5 يناير، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة:

كأس الأمم الآسيوية

الإمارات VS البحرين، الساعة 19:00، وتنقل على قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD AR،وAlkass EXTRA One HD.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس VS فالنسيا، الساعة 18:15، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

الاتحاد السكندري VS الزمالك، الساعة 19:00، على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد VS ريدينغ، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي VS نوتينغهام فورست، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

بلاكبول VS آرسنال، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال VS الدرع، الساعة 15:20، على قناة KSA SPORT.

الأهلي VS الرياض، الساعة 19:15، على قناة KSA SPORT.