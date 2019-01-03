السعودية تعلن دعم الإماراتي محمد خلفان الرميثي في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي

قال قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن بلاده ستدعم محمد خلفان الرميثي مرشح الإمارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في أبريل نيسان المقبل.

وأضاف الفواز لصحيفة الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، “المرشح الإماراتي سيكون بكل تأكيد الشخص الذي سيقع عليه الاختيار السعودي في سباق المنافسة على نيل رئاسة الاتحاد القاري”.

ويواجه البحريني الشيخ سلمان بن خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي، منافسة للبقاء في منصبه مع القطري سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القاري، والإماراتي الرميثي عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي.

وكان من المتوقع أن يخوض عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي سابقًا، السباق على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكنه لم يترشح للمنصب.

ومحليًا، قال رئيس الاتحاد السعودي، إن نظام الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب سيخضع للدراسة والتقييم.

وأجرى الاتحاد السعودي تعديلًا على لوائح مشاركة اللاعبين الأجانب في مسابقاته المحلية، في ظل عدم توقف الموسم المحلي، رغم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا بالإمارات، هذا الشهر.

وسمح الاتحاد السعودي للأندية التي تملك لاعبين في المنتخب الوطني، بإشراك ثمانية أجانب في تشكيلتها الأساسية في مباريات الدوري وكأس ملك السعودية.

وعن ذلك، قال الفواز: “الثمانية لاعبين أجانب تجربة، وبكل تأكيد أي عمل جديد يتم تقييمه، وموضوع تقليص الأجانب تحت الدراسة والتقييم؛ لبحث الإيجابيات والسلبيات، ولكن لا يمكن الجزم أنه سيتم العودة إلى النظام السابق ما دامت الأمور تحت الدراسة”.

واعتبر الفواز أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب زاد من عدد الحضور الجماهيري في المدرجات.

وتنطلق كأس آسيا في الخامس من يناير كانون الثاني، ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في المجموعة الخامسة بمواجهة كوريا الشمالية، في الثامن من يناير في دبي. والفريقان الآخران في المجموعة هما قطر ولبنان.

وعن الأسباب التي حالت دون إيقاف دوري المحترفين خلال كأس آسيا، قال الفواز: “لا توجد أسباب سوى أن الموسم في السعودية أصلًا بدأ متأخرًا؛ ولذا لم يكن من الأنسب أن يتم تأجيل الدوري خلال البطولة القارية بشكل كلي”.

وأضاف: “هي جدولة تم إعدادها والاتفاق عليها من قبل جميع الأندية، في وقت سابق، وتم تنفيذها الآن”.