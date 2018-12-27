أحمد أشرف يجدد عقده مع نادي الهلال السعودي لموسمين مقبلين

قرر نادي الهلال السعودي تجديد عقد أحمد أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، لمدة موسمين.

وكتب أحمد أشرف على صفحته بموقع “تويتر”: “الحمدلله والشكر دائمًا وأبدًا، تم تجديد عقدي موسمين وبإذن الله أقدم أفضل ما لدي للكيان الأزرق العظيم”.

الحمدلله والشكر دائما وابدا ، تم تجديد عقدي موسمين ، وباذن الله اقدم افضل ما لدي للكيان الازرق العظيم ???????????????? — احمد اشرف (@ahmed_ash15) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وانضم أشرف إلى فريق الهلال في يناير الماضي، بعدما وقّعت معه إدارة النادي العاصمي ضمن مشروع اللاعبين من مواليد المملكة، بعد إنهاء كافة إجراءات تسجيله.

وشارك أشرف صاحب الـ 24 عامًا برفقة الهلال في العديد من المباريات هذا الموسم، حيث استعان به البرتغالي خيسوس مدرب الفريق في مركز خط الوسط.