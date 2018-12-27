من هو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الجديد؟

يواجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الرئيس الجديد للهيئة العامة للرياضة السعودية العديد من الملفات المهمة، بعد توليه منصبه الجديد خلفًا لتركي آل الشيخ الذي تم إعفاؤه من منصبه، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.

وأصبح الوسط الرياضي السعودي يترقب الظهور الجديد للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وإدارته للملفات الرياضية في المرحلة القادمة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فإلى السطور القادمة:

طموح الشباب

استمر مسلسل الاعتماد على الدماء الجديدة والوجوه الشابة في خدمة المملكة، فالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يبلغ 35 عامًا ويملك طموحًا كبيرًا كأحد الوجوه الشابة التي تسعى لخدمة الرياضة السعودية.

ونجح الأمير عبد العزيز الفيصل في عمله كرجل أعمال سعودي وشريك مؤسس في منصة “أتحداك” العام 2011 في لبنان.

وحصل الفيصل على بكالوريوس في العلوم السياسية العام 2003 من جامعة الملك سعود.

سباقات السيارات

شارك الفيصل في عدة سباقات للسيارات، وحقق عدة مراكز خلال المرحلة الماضية في البطولات التي شارك بها.

وفاز الفيصل بالمركز الأول في سباق كأس إطارات تويو في دبي، وفاز في تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط العام 2012، وشارك مرتين في كأس الخليج وفاز بالمركز الأول العام 2014.

أشكر أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما قدمه من عمل متميز في المرحلة الماضية وأتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة ..

بإذن الله سنستمر في مواصلة تقديم واستضافة كل الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة بجهد وعمل وتميز زملائي مسؤولي و منسوبي الهيئة والاتحادات والأندية ???? — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 27, 2018

طموحات كبيرة

يأمل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لإنجاز العديد من الملفات، واستكمال ما تم إنجازه في عهد تركي آل الشيخ، خاصة في التطوير الذي حدث في الكرة السعودية والدوري المحلي.

ويواجه الفيصل أيضًا عدة ملفات، خاصة أنه من الرياضيين الذين برزوا في سباق السيارات في المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي يجعل الطموحات كبيرة بعد توليه مهمة رئاسة الهيئة.