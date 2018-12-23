إيقاف سعود آل سويلم رئيس نادي النصر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف ريال (صورة)

قررت لجنة الانضباط والمسابقات في بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف سعود آل سويلم رئيس نادي النصر مباراة رسمية واحدة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20ألف ريال.

كما ألزمت اللجنة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف رئيس نادي #النصر سعود آل سويلم (مباراة رسمية واحدة)، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال. pic.twitter.com/ksaWSKZ0yX — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

وجاء قرار لجنة الانضباط اليوم الأحد غير قابل للاستئناف بحق رئيس نادي النصر لمخالفته المادتين “53/2″ و”53/3” من لائحة الانضباط بعد ثبوت إساءته إلى لجنة الحكام ومسؤولية المباريات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

من جهة ثانية ألزمت اللجنة رئيس نادي الهلال بدفع غرامة مالية نظير إدلائه بتصريحات تلفزيونية تتضمن إساءة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، وصدر بحقه قرار غير قابل للاستئناف ودفع مبلغ الغرامة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا.