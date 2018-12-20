البرازيل والأرجنتين وأوروغواي على رأس مجموعات بطولة “كوبا أمريكا 2019”

ستأتي كل من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي على رأس الثلاث مجموعات التي ستقع بها في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك وفقاً للتصنيف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس.

وجاء في التصنيف الأول كل من البرازيل، صاحبة المركز الثالث في التصنيف والتي ستأتي على رأس المجموعة أيضاً بصفتها البلد المضيف للبطولة، والأرجنتين وأوروغواي في المركزين السابع والحادي عشر، على الترتيب.

بينما سيتم اختيار التسعة منتخبات الأخرى المشاركة في البطولة وفقاً للمراكز التي احتلتها بتصنيف “فيفا”.

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” قد قرر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة سيأتي وفقاً لآخر تصنيف صادر عن “فيفا”.

وستقام بطولة كوبا أمريكا 2019 في الفترة ما بين 14 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز) على 6 ملاعب برازيلية، بعد غياب دام لمدة 30 عاماً من إقامتها في هذا البلد.

وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب مورومبي، وستكون البرازبل طرفاً فيها بصفتها منظم البطولة، والمباراة النهائية ستقام على ملعب ماراكانا.