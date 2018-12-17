ميدو يتحدث عن قيادته لنادي الوحدة السعودي.. ويؤكد: رفضت رئاسة بيراميدز

علق أحمد حسام “ميدو“، مدرب الزمالك ووادي دجلة الأسبق، على توليه منصب المستشار الفني، والمدرب المؤقت لنادي الوحدة السعودي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال ميدو في لقاء تلفزيوني، مساء الأحد: “تم إسناد المهمة لي، في محاولة من مسؤولي النادي لعودة النتائج الإيجابية بسرعة”.

وتابع: “سنواجه الفيصلي السعودي في المباراة المقبلة، وسأقود الفريق بشكل مؤقت في محاولة لتحسين الأوضاع بعد رحيل المدير الفني السابق وعندي ثقة كبيرة في اللاعبين”.

وعن ضم صفقات جديدة للفريق السعودي، قال ميدو: “الوقت مبكر للحديث عن الانتقالات، سننتظر الوقت ‏المناسب، ونختار تدعيماتنا”.‏

وواصل: “لا توجد أي نية للتفريط في خدمات محمد عواد وسنتفاوض مع الإسماعيلي لضمه بشكل نهائي، والمباريات المقبلة ستشهد ظهوره بشكل أفضل مع الوحدة”.

ومن جانب آخر، كشف ميدو عن رفضه العمل في نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لم يُعرض عليه منصب المدير الفني.

وأوضح: “رفضت رئاسة بيراميدز لأنه منصب غير مناسب لي، وتم اختيار الأشخاص المناسبين لهذا المنصب”.

يذكر أن ميدو تولى قيادة أندية الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي في الدوري المصري، كما عمل لفترة كبيرة كمحلل في قنوات “بي إن سبورت”، و”أون سبورت”.