رسميًا.. أحمد حسام ميدو مستشارًا فنيًا لنادي الوحدة السعودي ومدربًا للفريق الأول بشكل مؤقت‎

أعلن نادي الوحدة السعودي التعاقد مع المدرب المصري أحمد حسام “ميدو” لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه: “أتمَّت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ” ميدو ” للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد”.

أتمَّت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ” ميدو ” للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .#الوحدة pic.twitter.com/scQnlRNzhv — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

وكان نادي الوحدة السعودي قد أقال البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه عقب الخسارة أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس على سلّم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

وانتصر الوحدة 6 مرات، وخسر 4، وتعادل 3 مرات في الدوري هذا الموسم.

وآخر مهام ميدو التدريبية كانت مع فريق وادي دجلة قبل أن يرحل في ديسمبر من العام 2017، حيث تولَّى قبل ذلك تدريب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، بينما شغل منصب المستشار الفني مع ليرس البلجيكي ووادي دجلة أيضًا.

وحقق ميدو لقب كأس مصر مع الزمالك.