تقارير تكشف أسباب استبعاد عمر السومة من قائمة مباراة الأهلي والشباب

كشفت تقارير صحفيّة عن أسباب استبعاد السوري عمر السومة، من مواجهة الأهلي ضد الشباب، مساء أمس السبت، في الجولة الـ 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، تبَعًا لمصادرها، فقد “حدث خلاف بين السومة والخليف قبل اللقاء، تحديدًا في نهاية التدريبات، قبل أن ينفك ذلك الخلاف الذي لم يصل إلى حد التشابك”.

وأضافت الصحيفة: “في اليوم الثاني وأثناء التدريبات رفض السومة المشاركة في التدريبات الجماعية وتوجَّه إلى العيادة الطبية بعد أن أبلغ الجهاز الطبي بشعوره ببعض الشد”.

مساعد العمري عبر #الحصاد_الرياضي : هناك مشكلة بين "عمر السومة" و اللاعب "أيمن الخليف"..pic.twitter.com/k2KwfBaRec — وطني الرياضي (@WataniSport) December 16, 2018

وتابعت: “انزعج المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من تصرّف السومة وذهابه إلى العيادة الطبية دون الاستئذان وإبلاغه أوَّلًا بذلك؛ ما دفعه إلى إبعاده هو وزميله الخليف من القائمة التي شاركت أمام الشباب”.

فيما أوضحت صحيفة “الجزيرة”، أن المدرب طالب -أيضًا- بإبعاد السومة عن الفريق.

مصادر "الجزيرة" تؤكد :

نشوب خلاف حاد بين عمر السومة ومدرب الفريق الأول بابلو غويدي في المران الاخير قبل لقاء الشباب، وذلك إثر احتكاك السومة مع اللاعب أيمن الخليف مما دعى السومة لترك المران ورفضه دخول معسكر المباراة، أدى ذلك لرفض المدرب عودته ومطالبته بإبعادة عن الفريق.@f9atta pic.twitter.com/smVGgO4psv — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) December 15, 2018

وكان غويدي استبعد الثنائي السومة والخليف من المباراة، ودفع بمهند عسيري وحيدًا في المقدمة الهجومية نظرًا لعدم جاهزية دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر الذي يعاني إصابة.

ويعد السومة من أبرز المهاجمين الأجانب واللاعبين المحترفين، في تاريخ النادي الأهلي، إذ قدَّم أداءً مبهرًا منذ قدومه، حصل على إثره على لقب هدّاف دوري المحترفين السعودي لـ3 مواسم متتالية.