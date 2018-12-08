تعرف على أسماء الإعلاميين السعوديين الموقوفين

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن اتحاد الإعلام الرياضي اتخذ قرارًا بإيقاف ٤ إعلاميين من الظهور الإعلامي وإحالتهم للجان المختصة بوزارة الإعلام.

وبحسب ما نقلت صحيفة سبق، تم إحالة ملف مخالفات متعددة لبرنامجين رياضيين لتطبيق الأنظمة حيال تجاوزاتهما وإثارتهما للرأي العام.

نقاش حاد جدا ينتهي بفاصل ..

طارق النوفل للصرامي انت متأزم اليوم وعندك مشكلة

المذيع ترى ماحنّا في ( فصل )

???? الصرامي ولع

‘ pic.twitter.com/Dnv4kPAyD7 — ماكس الهلالي (@hfc_x6) December 6, 2018

وقالت الصحيفة إن اتحاد الإعلام الرياضي اتخذ قراره بعد رصد عدد من التجاوزات والإساءات التي يبدو أن قرارات صارمة ستكون هي الفيصل في إيقافها، وسيتم الإعلان عنها بعد صدورها واكتمال الإجراءات القانونية بشأنها.

الجدير بالذكر أن الغرامات المنصوص عليها في نظام اتحاد الإعلام الرياضي تصل إلى ١٠ ملايين ريال، بما يكفل الالتزام بآداب المهنة والابتعاد عن الإساءات أو التجاوزات.

وتوقع مراقبون أن يكون الإعلاميون الأربعة الموقوفون هم سعود الصرامي وفهد الطخيم وناصر الجديع وطارق النوفل بعد ملاسنات حدثت خلال لقاءات تلفزيونية خلال الأيام الأخيرة.

ونشبت ملاسنة بين النوفل والصرامي خلال مناقشة أزمة اللاعب علي النمر خلال مباراة النصر والوحدة.

ولم يعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي حتى الآن أسماء الإعلاميين الموقوفين بشكل رسمي.