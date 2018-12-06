تقارير: الشباب السعودي يقدم عرضًا خياليًا لضم “تريزيجيه”

بات محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا التركي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، قريبًا من الانتقال لصفوف الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وقدم نادي الشباب عرضًا لقاسم باشا التركي، للتعاقد مع تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 7 ملايين يورو، أي ما يعادل 142 مليون جنيه.

وقالت صحيفة “فوتبول أرينا” التركية، إن الجهاز الفني للنادي السعودي بقيادة ماريوس سوموديكا، صمم على حسم التعاقد مع الدولي المصري.

وأضافت الصحيفة، أن محمود تريزيجيه، طالب إدارة فريقه التركي بالموافقة على العرض، لخوض تجربة احترافية جديدة، والساعات المقبلة ستتم الإعلان عن حسم الصفقة بشكل نهائي.

وكشفت أن قيمة العقد السنوي لتريزيجيه ستكون 4 ملايين يورو أي ما يعادل 81 مليون جنيه في الموسم.

وكان نورسال بيلجين، المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي، اعترف في وقت سابق بإمكانية رحيل محمود تريزيجيه عن صفوف الفريق، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق الموسم الحالي.

وقال نورسال في تصريحات لإذاعة “راديو سبور” التركية: “تريزيجيه يقدم مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالي، الأمر الذي تسبب في وصول عدة عروض للنادي للتعاقد مع اللاعب”.