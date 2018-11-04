الإقالة الخامسة في الدوري السعودي.. إلغاء عقد أليكسندر ستانوجيفتش مدرب القادسية

أعلنت إدارة نادي القادسية السعودي إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أليكسندر ستانوجيفتش وكافة مساعديه، وإقالتهم من تدريب الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي قررت إدارة القادسية إسناد مهمة تدريب الفريق “مؤقتا” إلى المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي.

وتلقى القادسية 6 خسائر متتالية جعلته يتراجع في ترتيب جدول الدوري إلى المركز ما قبل الأخير بـ4 نقاط فقط، رغم بدايته الجيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ تعادل في افتتاح الدوري مع الفتح 0-0، ثم فاز على الاتحاد في جدة 3-0، لكن مستوى ونتائج الفريق سرعان ما تراجعت بعد ذلك.

بهذا يكون ستانوجيفيتش هو خامس مدرب يُقال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد رامون دياز “الاتحاد”، فرانك فيركاوترين “الباطن”، مريشيا ريدنك “الفيصلي”، غوستافو كوستاس “الفيحاء”.