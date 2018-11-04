تقارير.. نادي الهلال السعودي أتم اتفاقه مع مبارك بوصوفة ويستعد للإعلان الرسمي عن الصفقة

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يستعد للإعلان رسميًّا، عن تعاقده مع المحترف المغربي مبارك بوصوفة، بعد اتفاق الجانبين على كل بنود العقد الذي سيوقَّع لموسم رياضي بنظام الإعارة مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، يوم الأحد، فإن اللاعب سيحل بديلاً للمصاب عمر عبدالرحمن “عموري” الذي سيغيب إلى نهاية الموسم بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والاتحاد في الدوري.

فيما قالت صحيفة “الوطن”، إن اللاعب المغربي سيكون جاهزًا للمشاركة مع الهلال في مباراته أمام الاتفاق، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستصل بطاقته الدولية اليوم، وأشارت إلى أن اللاعب جاهز بدنيًّا ولياقيًّا وفنيًّا.

وجاء انتقال بوصوفة للهلال عن طريق الإعارة من الجزيرة الإماراتي، إذ تنص اللوائح على إمكانية التعاقد مع لاعب خارج فترة الانتقالات، بشرط أن يكون بديلًا للاعب مصاب. وهناك بند في الاتفاق بين الهلال والنادي الإماراتي ينص على أحقية الهلال في التجديد للاعب.