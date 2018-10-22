تقارير.. شهادة لاعبين من نادي الاتحاد السعودي قد تنقذ حسن معاذ بعد مشاجرته مع حسين عبدالغني

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة في المشاجرة التي وقعت بين حسين عبدالغني، لاعب نادي أحد، وحسن معاذ، لاعب اتحاد جدة، عقب مواجهة الفريقين، يوم الجمعة، في الدوري السعودي.

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، قرارًا بإيقاف حسن معاذ، عامين، وتغريمه 100 ألف ريال؛ لاعتدائه بالضرب على حسين عبدالغني.

وأقيمت المباراة، يوم الجمعة، في جدة، ضمن المرحلة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بالتعادل 1-1، لكن المقابلة شهدت في ختامها توترًا بين معاذ وعبد الغني في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، وقال لاعبون في أحد إن معاذ اعتدى على المدافع المخضرم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “المدينة” نقلًا عن مصادرها، يوم الإثنين، فقد “قام لاعبان من نادي الاتحاد بالإدلاء بشهاداتهما عند لجنة التحقيق المختصة، ضد حسين عبدالغني وذكرا تلفظه بألفاظ غير أخلاقية أفقدت حسن معاذ السيطرة على نفسه”.

وأضافت: “الثنائي كانا أقرب اللاعبين الموجودين وقت الحدث، وتم تسجل كل ما نقلاه إلى الجهات المختصة بالقضية”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق أشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف.

وانتقد رئيس نادي الاتحاد، نواف المقيرن، القرار، وكتب عبر “تويتر”، “نرفض ما فعله لاعبنا حسن معاذ، فهو ليس من أخلاقيات العميد (النادي)، ولكن في المقابل كل ردة فعل إلا وقد سبقها فعل، فهل وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق؛ ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين؟”.

وشدد: “الاتحاد ليس جدارًا قصيرًا يسهل القفز عليه، وصدور قرار إيقاف اللاعب فجرًا والشهود (نيام) يجعلنا أكثر تمسكًا بحق العميد في وجوب احترامه واحترام رجالاته وجماهيره، أمامنا الاستئناف، وبعدها لكل حادث حديث”.

وكان نادي الاتحاد قد سارع بعيد الحادثة إلى إصدار بيان أكد فيه رفضه “القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية من كلا اللاعبين”، وأن قيم النادي “لا تقبل تلك التصرفات”.

وفيما رحب النادي في بيانه السابق بدعوة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لإجراء تحقيق في ما جرى، طلب في المقابل أن يتم التحقيق أيضًا في “الأسباب” التي دفعت معاذ “للقيام بتلك التصرفات”.