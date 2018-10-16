تضارب حول أسباب اعتزال الحكم السعودي عبدالرحمن السلطان

أعلن الحكم الدولي السعودي عبدالرحمن السلطان اعتزاله المجال التحكيمي بشكل نهائي.

ورفض السلطان إعلان أسباب ابتعاده عن التحكيم، إلا أن تقارير صحفية سعودية أكدت أن قرار اعتزاله جاء بسبب ابعاد الحكام المحليين عن المشاركة والاستعانة دائمًا بالحكام الأجانب.

وسبق واشتكى عدد من الحكام المحليين من مسألة إهمال تطويرهم من قبل لجنة الحكام.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي قد سمح للأندية السعودية بالاستعانة بالحكام الأجانب دون وضع حد أقصى لمشاركاتهم مع أي فريق.

كما ذكرت تقارير أخرى أن “السلطان” استقال بسبب اعتراضه على تقرير لجنة الحكام والذي أقر بوجود خطأ فني ارتكبه خلال مباراة المزاحمية ونجران في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الثانية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد ألغت نتيجة مباراة فريقي المزاحمية ونجران استنادًا إلى تقرير لجنة الحكام والذي أقر بوجود خطأ فني ارتكبه حكم المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح بتطبيقه نظام مختلف أوقفت على إثره الحكم السلطان.