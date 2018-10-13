وليد الفراج يرد على قرار مكافحة المخدرات بملاحقته قضائيًا (فيديو)

حرص الإعلامي وليد الفراج، على الرد على قرار مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات النظامية ضده على خلفية تشبيهه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه مثل “المخدرات”.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية علّقت على ما قاله الإعلامي السعودي، وليد الفراج، والذي شبّه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمخدرات، منوهة إلى خطر المخدرات، ولافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة والتعليمات، في حين ردَّ الفراج بتغريدة أكد فيها أن ما قاله كان “زلة لسان”، وأن الخطأ نجم عن عدم تذكره لكلمة “إدمان”.

وقال المتحدث باسم المكافحة وفقًا لما نشرته المديرية عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” السبت، إن “ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيهه لاعبًا مشهورًا بالمخدرات والجميع يحبها، على حد قوله”.

نؤكد للجميع أن هذا الكلام عاري عن الصحة نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات. — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) October 13, 2018

ورد “الفراج” عبر حسابه على تويتر، قائلًا:”خطأ في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمة إدمان بالإنجليزية، ولا يستحق الأمر التعامل مع “زلة”، وواضح أنها عفوية، ولا يجوز تحويلها إلى محاولة تحريض بهذا الشكل”.

وأضاف:”الإخوة في مكافحة المخدرات شكرًا لاهتمامكم، ونعتذر لكم ولكل من أزعجته الكلمة، عن استخدام مفردة غير مناسبة أبدًا”.

وشدد:”أبعدنا الله عن المخدرات، وأبعد أولادنا عن هذا الآفة الكبيرة.. والحكاية تتلخص في أن صديقَا أرجنتينيًا لي يعمل صحفيًا خلال مباراة العراق سألني عن اللاعب الذي أحبه، وأردت أن أقول له إن حب هذا اللاعب إدمان، واخترت كلمة المخدرات للتشبيه، وقد أكون أخطأت في التعبير، حصل خير يا جماعة الخير، والأمر لا يستاهل كل ما حدث، ونعتذر للإخوان في مكافحة المخدرات”.

خطا في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه "ادمان" بالانجليزية لا تستحق التعامل مع "زله" واضح انها عفوية وتحويلها الى محاولة تحريض بهذا الشكل الإخوة في مكافحة المخدرات @Mokafha_SA شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمه عن استخدام مفرده غير مناسبة ابدا#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات pic.twitter.com/YsHwbsEP0k — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) October 13, 2018

وكان الفراج قد ظهر في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صحفي أرجنتيني، وهو يقول له باللغة الإنجليزية إن ميسي “مثل المخدرات الجميع يحبه”، على حد تعبيره.