بيتزي: هذه هي استفادة المنتخب السعودي من وديتي البرازيل والأرجنتين

قال خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إن مشاركة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في بطولة “سوبر كلاسيكو” الودية الدولية، ستمنحهما عوائد فنية كبيرة.

ويشارك “الأخضر” برفقة شقيقه العراقي ومنتخبي البرازيل والأرجنتين في الدورة الودية الرباعية، التي تنطلق اليوم الخميس، بمباراة تجمع بين “أسود الرافدين” و”التانغو”.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البرازيلي غدًا الجمعة.

وأوضح بيتزي خلال تصريحاته أن مشاركة قطبي كرة القدم (البرازيل، والأرجنتين) في البطولة ستمنحهما عائدًا فنيًا كبيرًا، وستخدم المنتخب السعودي كثيرًا في إطار استعداداته للمشاركة في كأس آسيا.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أهمية الدعم الكبير الذي يحظى به كافة المنتسبين للرياضة من قِبل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

وقال في هذا الصدد:”دعم تركي آل الشيخ للمنتخب، ولبطولة الدوري، ساهم بشكل كبير للغاية برفع منسوب التنافس بين اللاعبين”.

وكان نجوم المنتخب البرازيلي توافدوا إلى الرياض أمس الأربعاء، وفي مقدمتهم نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية.