رئيس نادي أحد السعودي يوضح آخر تفاصيل حالة اللاعب إسلام سراج

حرص سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، على طمأنة جماهير فريقه على صحة إسلام سراج، لاعب الفريق، بعدما كشف، أمس الأحد، عن تدهور حالته الصحية.

وشدد الحربي على أن حالة اللاعب مستقرة، وأنه يحظى باهتمام ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الذي أمر بنقله لمستشفى الحرس الوطني بالمدينة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عاجل”.

وأضاف رئيس نادي أحد، أن سراج يحظى باهتمام مسؤولي الرياضة، وعلى رأسهم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكان نادي أحد قد أعلن عن تدهور الحالة الصحية للاعب، بعدما أصيب بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قبل مباراة فريقه أمام الأهلي، وأنه تم نقله للمستشفى السعودي الألماني.

وأوضح أحد في بيان رسمي صدر، أمس الأحد، أنَّ اللاعب خضع لفحوص طبية أول أمس، أوضحت انتكاس حالته.

ولفت النادي إلى أنه يبذل جهودًا كبيرة من أجل نقل اللاعب إلى المستشفى العسكري، أو مستشفى الحرس الوطني لمتابعة حالته الصحية.

وكان أحد خسر مباراته في الجولة الثانية من الدوري، على يد ضيفه الأهلي بهدفين دون رد، يوم الجمعة الماضي.