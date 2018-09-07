بعد النتائج السيئة.. فيلانويفا يوجه رسالة لجماهير نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

وجه اللاعب التشيلي فيلانويفا رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”؛ بسبب نتائج الفريق السيئة.

وقال اللاعب في الفيديو: “مرحبًا بالجميع، أود أن أشكركم على كل الدعم الذي وجدناه خلال الفترة الماضية”.

وأضاف: “أعلم أن نتائجنا لم تكن جيدة في الآونة الأخيرة، سنبذل جهدًا كبيرًا في الفترة المقبلة، لتطوير الأداء وتحسين النتائج، والعودة بشكل أقوى مما سبق”.

وناشد فيلانويفا جماهير الاتحاد تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي الفريق خلال المباراة المقبلة أمام القادسية، السبت ما بعد المقبل، في الجولة الثانية من الدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.