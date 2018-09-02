العُماني سعد سهيل يروي معاناته مع نادي النصر السعودي (صوت)

اتهم العُماني سعد سهيل مدافع نادي النصر السعودي، إدارة ناديه بإهماله، وأنها تسببت بمعاناة كبيرة يعيشها حتى اللحظة.

وقال سهيل في تسجيل صوتي متداول “لم يتم التأكد من صحته” إنه فوجئ منذ التحاقه بصفوف الفريق بعد شهر رمضان المبارك، بتغيير مكان إقامته السابق، ويقيم الآن مع أحد زملائه، كما أنه تم سحب السيارة، ولم يجد من المسؤولين أية إجابات مقنعة، سوى “انتظر قليلًا”.

وأضاف:”هناك رواتب متأخرة بلغت 6 أشهر ولم أحصل عليها حتى الآن”.

وانتقد سهيل موقف الاتحاد العُماني لكرة القدم، مؤكدًا أنه لن يترك ريالًا واحدًا من مستحقاته لدى النصر لأن هذا “رزقه”.

الجدير بالذكر أن سعد سهيل انضم إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعد تألقه مع منتخب عُمان في دورة كأس الخليج الـ 23 في الكويت.