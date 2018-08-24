أهداف مباراة الاتحاد والوصل.. دي ليما يتقدم وكريم الأحمدي يتعادل (فيديو)

تقدم البرازيلي دينيسيوس دي ليما مهاجم نادي الوصل الإماراتي بهدف لصالح فريقه في شباك نادي الاتحاد السعودي في المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وقابل دي ليما عرضية زميله وسدد كرة أرضية على يسار الحارس السعودي.

وتعادل كريم الأحمدي لنادي الاتحاد من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

يلتقي نادي الاتحاد السعودي منافسه الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن ذهاب دور الـ 32.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في 30 من الشهر المقبل في مباراة الإياب.

وتستكمل منافسات هذه المرحلة بالبطولة العربية التي شهدت مواجهات مثيرة وحافلة بالندية بين الأندية المشاركة بحثًا عن جائزة الـ6 ملايين دولار.