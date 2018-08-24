أهداف مباراة الاتحاد والوصل.. دي ليما يتقدم وكريم الأحمدي يتعادل (فيديو)

تقدم البرازيلي دينيسيوس دي ليما مهاجم نادي الوصل الإماراتي بهدف لصالح فريقه في شباك نادي الاتحاد السعودي في المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.
وقابل دي ليما عرضية زميله وسدد كرة أرضية على يسار الحارس السعودي.
#الوصل يتقدم مبكراً ويسجل الهدف الأول في مرمى #الاتحاد عن طريق الوافد الجديد #دي_ليما بالدقيقة 12#الاتحاد_الوصل#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/oFwWOC7XAR
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
وتعادل كريم الأحمدي لنادي الاتحاد من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.
#كريم_الأحمدي يسجل هدف التعادل لفريقه #الاتحاد بتسديدة قوية سكنت شباك الزعابي في الدقيقة 31#الاتحاد_الوصل#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/gMbVPzv14w
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
يلتقي نادي الاتحاد السعودي منافسه الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن ذهاب دور الـ 32.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين في 30 من الشهر المقبل في مباراة الإياب.
وتستكمل منافسات هذه المرحلة بالبطولة العربية التي شهدت مواجهات مثيرة وحافلة بالندية بين الأندية المشاركة بحثًا عن جائزة الـ6 ملايين دولار.