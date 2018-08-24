لماذا استبعد الفيصلي السعودي صالح جمعة لاعب النادي الأهلي المصري‎؟

كشف فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي السعودي، أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعد غلق القائمة بـ8 لاعبين أجانب ليس من بينهم لاعب الوسط المصري.

وقال المدلج في تصريحات صحفية إن استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق بناء على تقارير فنية من الجهاز الفني الذي نترك له كافة تلك الأمور دون أي تدخل”.

وأضاف أن ” الجهاز الفني استقر على قيد 8 لاعبين أجانب مع استبعاد صالح جمعة من القائمة لأسباب وصفها بأنها “فنية وانضباطية”، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني أكد أن اللاعب غير جاهز للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة”.

وأوضح أن “صالح لم يستفد من فترة الإعداد ووزنه كان زائدًا، وبناء على ذلك صدر قرار استبعاده من القائمة”.

واستدرك: “إذا تحسّن مستوى اللاعب، سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية ويلعب معنا النصف الثاني من الموسم، لكنه لن يكون مسموحًا له خوض المباريات الرسمية لهذا الحين”.

وكان صالح جمعة قد انتقل من النادي الأهلي المصري إلى الفيصلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة تنتهي في يونيو 2019.