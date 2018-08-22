عمر خربين يثير قلق جماهير نادي الهلال السعودي (صورة)

أثار الدولي السوري عمر خربين، خيرة وقلق جماهير الهلال بعدما أزال اللاعب اسم فريق الهلال من التعريف الخاص به في “البايو” الخاص بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب اللاعب في التعريف الخاص به “لاعب كرة قدم دون ذكر اسم نادي الهلال”.

وترددت أقاويل عن غضب اللاعب بسبب نية الجهاز الفتي لفريقه وضعه على دكة البدلاء بعد سعي الإدارة التعاقد مع مهاجم آخر وتفضيل الفنزويلي ريفاس عليه في مباراة السوبر الأخيرة.

إلى ذلك نفت مصادر هلالية قريبة من الإدارة ما تحدثت به بعض وسائل الإعلام عن نية الإدارة في ترحيله مشددة على أن اللاعب باق مع الفريق ولا نية لأي استغناء عنه.

الجدير بالذكر أن اللاعب شارك الموسم الماضي في 43 مباراة سجل 29 هدفاً وساهم في 9 وحصد مع الفريق ألقاب الدوري وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر وحقق أفضل لاعب في آسيا مع الفريق.