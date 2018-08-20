علي الحبسي حارس نادي الهلال يهدي كأس السوبر السعودي إلى والده وعائلته (صور)

في لقطة وفاء رائعة، حرص الدولي العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، على منح كأس السوبر المحلي إلى والده وعائلته في بلده، تقديرًا واحترامًا لهم على وقفاتهم المستمرة معه.

ونشر الحبسي صورًا لوالده يرفع فيها كأس السوبر السعودي عبر حسابه الخاص في “تويتر”، قائلًا: “وعدتك قبل 15 عامًا بأن أكون عند حسن ظنك يا والدي، ومع كل فرحة أتذكر أن فرحتك هي أجمل الأفراح، فكل الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال على تلبية رغبتي في إهداء كأس السوبر السعودي 2018‬ إلى الوالد وعائلتي وكل جماهير الزعيم بالسلطنة”.

وعدتك قبل ١٥ عاما بان أكون عند حسن ظنك والدي … ومع كل فرحة اتذكر بان فرحتك هي اجمل الافراح . كل الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال تلبية رغبتي في اهداء #كاس_السوبر_السعودي_2018 الى الوالد وعائلتي وكل جماهير الزعيم بالسلطنة . @Alhilal_FC pic.twitter.com/6ypmKwrU0P — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 19, 2018

واصطحب الحبسي كأس السوبر إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد حصوله على إجازة عيد الأضحى.

وكان الحبسي احترف الموسم الماضي في صفوف الهلال، ونجح مع زملائه في تحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الهلال فاز بكأس السوبر السعودي بعد تفوقه على نادي الاتحاد بنتيجة 2-1.