القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإيران اليوم في دورة الألعاب الآسيوية والمعلق

يصطدم المنتخب السعودي “تحت 21 عامًا”، مساء اليوم الأربعاء، بإيران في مستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية، على استاد ويباوا موكتي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبهما منتخبا كوريا الشمالية وميانمار.

وتنطلق المباراة الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، الـ11 بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 1 ظهرًا بتوقيت الإمارات، وتنقلها قناة bein sports HD1، ويعلق عليها سوار الذهب.

واستعد المنتخب السعودي للمنافسات عبر 5 مراحل إعدادية تمثلت الأولى في معسكر داخلي بمحافظة جدة منتصف شهر مارس الماضي أعقبه معسكران في الرياض ودبي في الأول من مايو الماضي قبل أن ينتقل لجمهورية التشيك بمعسكر امتد لـ 18 يومًا في شهر يوليو المـاضي، وأخيرًا انتقل لماليزيا في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل أن يحط رحاله في العاصمة الإندونيسية جاكرتا السبت الماضي.

ويشارك في الدورة الآسيوية أكثر من 11 ألف رياضي، يمثِّلون 45 دولة آسيوية، يتنافسون على ميداليات 40 مسابقة.

ويدخل السعوديون هذه البطولة بلاعبين أقل من السن المحددة (21 عامًا) بعامين، بهدف الإعداد لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). ويعد المنتخب السعودي الوحيد في هذه البطولة الذي سيخوض غمارها دون إشراك 3 لاعبين أعلى من السن القانونية، وفقاً لأنظمة البطولة.

يذكر أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة للمنتخب السعودي في هذه البطولة، ولم يسبق أن حقق اللقب في الوقت الذي تحصل فيه المنتخب الإيراني على لقبها في ثلاث مناسبات، بيد أن الإيرانيين لم يحققوا أي انتصار على المنتخب السعودي في المواجهات الأربع التي جمعت المنتخبين؛ حيث انتهت الأولى سعودية بهدف دون رد، جاء عن طريق يوسف السالم، وذهبت نتيجة المواجهة الثانية للسعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف الأخضر نايف هزازي، وعبد اللطيف الغنام، وعبد الإله هوساوي، والثالثة سعودية بهدفين، من عبد الفتاح عسيري، وعبد الرحمن الغامدي، وانتهت المواجهة الرابعة بالتعادل بهدفين لمثلهما.