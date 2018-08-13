بعد متابعته حساب “العالمي”.. هل اقترب فابيو ليما من الانضمام لنادي النصر السعودي؟ (صور)

تداول جمهور نادي النصر السعودي صورة لحساب البرازيلي فابيو ليما، لاعب الوصل الإماراتي على إنستغرام، حيث قام بمتابعة حساب نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، في خطوة اعتبروها تمهيدًا لقرب انتقاله لـ”العالمي”.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة الوصل ليس لديها مانع في بيع اللاعب للنصر خلال الصيف الحالي واضعة بعض الشروط المهمة.

وجاءت أبرز الشروط الحصول على المدافع البرازيلي رونو أوفيني، لاعب النصر، إضافة لمبلغ مالي ضخم للموافقة على انتقال ليما لقلعة العالمي، إذ تحدثت تقارير عن وصول عرض مالي من النصر السعودي بقيمة 13 مليون يورو لضم ليما من الإمبراطور الإماراتي.

وليما يعد النجم الأول في صفوف الوصل ولذلك يعتبر هدفًا كبيرًا لفريق النصر السعودي الذي يستهدف التوقيع معه لتعزيز صفوفه بصفقة مدوية أخرى من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن يصل فابيو ليما إلى دبي يوم 19 الجاري بعد الانتهاء من رحلة علاجه إثر الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الفريق في ألمانيا، ولن يلحق اللاعب بمباراة الفريق أمام الاتحاد السعودي يوم 24 الجاري ضمن دوري أبطال العرب حتى يتم التأكد من تمام شفائه.

يذكر أن النصر السعودي أبرم صفقات قوية هذا الصيف بالتوقيع مع المغربي نور الدين إمرابط والنيجيري أحمد موسى.