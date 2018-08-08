نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم رومارينيو مهاجم الجزيرة الإماراتي

اقترب نادي الاتحاد السعودي من التعاقد مع البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مهاجم فريق الجزيرة الإماراتي، قبيل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الاتحاد وجد في رومارينيو البديل المناسب للمهاجم التونسي أحمد العكايشي، وسيقوم النادي الجداوي بشراء عقد المهاجم البرازيلي من الجزيرة.

ويضم فريق الاتحاد في صفوفه 8 لاعبين أجانب، إلا أن الإدارة تقترب من فسخ عقدها مع التونسي الدولي أحمد العكايشي بعدما أبدى مدرب الفريق رامون دياز عدم اقتناعه به واستبعده من قائمة مباراة السوبر السعودي.

وكان رامون دياز قد استبعد العكايشي من قائمة الفريق التي اتجهت إلى إنجلترا لمواجهة الهلال في مباراة السوبر السعودي.

وسيواجه الاتحاد نظيره الهلال في مبارة السوبر السعودي يوم 18 أغسطس المقبل.

ولعب رومارينيو مع الجزيرة في الدوري الموسم الماضي 20 مباراة وسجل 7 و صنع 4 أهداف، بينما خاض 8 مباريات آسيوية سجل 6 وصنع هدفين، بالإضافة إلى المشاركة في 7 مباريات بالكأس سجل هدفين وصنع 3 أهداف، ولعب 4 مباريات في كأس العالم للأندية الموسم قبل الماضي سجل هدفين وصنع هدفًا.