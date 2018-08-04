السعودي مساعد الدوسري يتوج بكأس العالم للألعاب الإلكترونية “فيفا” (فيديو وصور)

فاز السعودي مساعد الدوسري ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية “FIFA”، اليوم السبت، عقب فوزه على منافسه البلجيكي ستيفانو بينا 4-0 في مجموع المباراتين.

وأقيمت البطولة العالمية في لندن من 1 أغسطس وحتى 4 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من اللاعبين البارزين والذين مثلوا عدة أندية أوروبية مثل مانشستر سيتي وبي إس في الهولندي.

وفاز الدوسري في النهائي بعد أن انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، وفي الإياب بهدف دون رد.

وكان الدوسري قد توج أيضًا بطلًا لبطولة العالم للـ”لإكس بوكس”.

العلم السعودي حاضر في كل المحافل المره ذي مساعد الدوسري في بطولة فيفا 19 الف مبرووووووووووووووك ❤️❤️❤️❤️❤️ @Msdossary7 pic.twitter.com/16gPI9eJT8 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وحرص الحساب الرسمي لاتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية على “تويتر” على تهنئة مساعد الدوسري بعد أن حسم اللقب لصالحه.

طلبو من مساعد " @Msdossary7 " يوجهة رسالة بالعربي و كانت هذي هي الرسالة : pic.twitter.com/kHGyqM9prd — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

يذكر أن الفائز ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية FIFA سيحصل على جائزة قدرها 250 ألف دولار.

ويعد الدوسري هو البطل الأول لهذه البطولة المستحدثة للمرة الأولى في التاريخ.