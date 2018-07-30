هل ينهي نايف هزازي تجربته الاحترافية سريعًا ويعود إلى الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية عن فتح عدة أندية سعودية أبواب مفاوضاتها مع نايف هزازي، لاعب أندية الشباب والنصر والاتحاد والتعاون السابق، ونادي بوتوشاني الروماني الحالي، لضمه لصفوفها بعد تداول تقارير عن رغبته في إنهاء مشواره الاحترافي وعودته للدوري السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عاجل”، اليوم الإثنين، فقد فتحت الأندية السعودية خزائنها؛ لتجهيز قيمة الشرط الجزائي، من أجل إعادة “هزازي” للدوري السعودي.

ولم تُعلن التقارير، عن أسماء الأندية الراغبة في الحصول على خدمات “الصقر”؛ لكنها أكدت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن عودة هزازي للدوري السعودي.

ولعب “هزازي” قبل احترافه بالدوري الروماني ضمن صفوف بوتوشاني، لأندية الاتحاد والشباب والتعاون.