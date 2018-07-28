نادي النصر السعودي يجدد عقد لاعبه يحيى الشهري (صورة)

نجحت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة سعود السويلم، في تجديد عقد اللاعب يحيى الشهري، رسميًا، لمدة 3 مواسم مقبلة، بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، بدعم كامل من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكتب النصر تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة.. يحيى الشهري نصراوي لـ 3 سنوات قادمة”.

وكانت هيئة الرياضة أعلنت في وقت سابق قبل مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، تجديد عقود ثلاثي النصر يحيى الشهري ومحمد السهلاوي وعبدالعزيز الجبرين.

من جهة أخرى، تعثرت مفاوضات إدارة النصر مع الحارس الياباني إيجي كاواشيما؛ بسبب مغالاة الحارس في طلباته المادية.