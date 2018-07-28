قرارات جديدة للرياضة السعودية ستكون حديث الشارع الرياضي

يترقب الشارع الرياضي السعودي عددًا من القرارات الرياضية الهامة، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ ستكون حديث الشارع الرياضي السعودي.

ونشرت صحيفة “الرياضية” ملخصًا لاتصال تركي آل الشيخ مع بتال القوس رئيس تحرير الصحيفة السعودية، حيث قالت: “الأسبوع المقبل، تغييرات واسعة في الرياضة السعودية، أسماء تغادر وأسماء جديدة، وقرارات مهمة ستكون حديث الشارع الرياضي”.

وتابعت الصحيفة حديثها بالقول: “في اتصال هاتفي بالزميل بتال القوس رئيس التحرير.. تركي آل الشيخ يوضح: كنا في مرحلة قصيرة الأمد بسبب كأس العالم، الآن سأمارس دوري كرئيس مجلس إدارة وسنضع الرجال المناسبين في الأدوار المناسبة”.

وتابع آل الشيخ: “تعبت من متابعة كل صغيرة وكبيرة ووصلنا لمرحلة مهمة من ترتيب المشهد الرياضي، وآن الأوان لممارسة دوري الرقابي”.

#عاجل| الأسبوع المقبل، تغييرات واسعة في الرياضة السعودية، أسماء تغادر وأسماء جديدة، وقرارات مهمة ستكون حديث الشارع الرياضي.. pic.twitter.com/s9okuRIlSZ — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

عاصفة تغييرات في الرياضة السعودية.. وآل الشيخ لـ”الرياضية”: الآن سأمارس دوري كرئيسhttps://t.co/TpiQ9TvJAI — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

#عاجل| الأسبوع المقبل، تغييرات واسعة في الرياضة السعودية، أسماء تغادر وأسماء جديدة، وقرارات مهمة ستكون حديث الشارع الرياضي.. pic.twitter.com/s9okuRIlSZ — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٢٧ يوليو ٢٠١٨