‏نادي القادسية السعودي يعلن رسميًا ضم عدنان فلاتة

أعلن ‏نادي القادسية السعودي رسميًا عن تعاقده مع المدافع عدنان فلاتة، لاعب فريق الاتحاد، لمدة موسم واحد.

وكان اللاعب وقَّع مخالصة مالية مع نادي الاتحاد عقب نهاية الموسم الماضي، لينتهي مشواره المليء بالبطولات مع العميد.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن القادسية اتفق مع عدنان على القيمة المالية والتي تصل إلى مليون ريال في الموسم الواحد.

عدنان فلاتة ..

حيّاك ????❤ pic.twitter.com/Eh5GOFEAUG — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) July 23, 2018

وودع عدنان جماهير الاتحاد برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على تطبيق “سناب شات”، قائلًا: “جمهور الاتحاد العزيز أوجه رسالتي لكم خاصة لأنكم الأهم بالنسبة لي والرقم 1”.

وأضاف: ” دعواتكم لي بالتوفيق والنجاح في مسيرتي المقبلة”.

وأتم: “عشت سنواتٍ لن أنساها طوال حياتي بحلوها ومرها شكرًا”.