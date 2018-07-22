عضو باتحاد الكرة المصري يلمح لإلغاء السوبر المصري السعودي الموسم الحالي

ألمح أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إلى صعوبة إقامة مباراة السوبر المصري السعودي في الموسم الحالى.

وقال عضو الاتحاد المصري في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: “ضغط المباريات وارتباط الأندية بمنافسات قارية يصعّب من إقامة السوبر المصري السعودي.

وتابع: “الأندية مرتبطة بمنافسات خارجية سواء في أفريقيا أو البطولة العربية، وهو ما يجعل إقامة السوبر المصري السعودي صعبة”.

وواصل: “لؤي السبيعي، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، سيجتمع اليوم مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لدراسة مدى إمكانية خوض السوبر في المواسم المقبلة”.

وكان لؤي السبيعي أشار إلى أن الأهلي سيلاقي الهلال السعودي في الرياض على كأس جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين.

أما الزمالك واتحاد جدة بطل الكأس سيلتقيان في القاهرة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقيمت البطولة مرتين من قبل في 2001 و2003، إذ كانت تجمع بطلي الدوري معًا، وبطلي الكأس معًا.

ولم يسبق لأي فريق مصري الفوز بالبطولة سوى الزمالك في 2003، حين فاز على بطل الدوري السعودي اتحاد جدة بركلات الترجيح.

وللإسماعيلي مشاركتان في البطولة دون تتويج، أما الأهلي فشارك مرة وحيدة وخسر فيها من اتحاد جدة.

كما أوضح مجاهد بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيجتمع يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لمناقشة القائمة النهائية للمرشحين لتولي تدريب المنتخب، وسيتم وضع العديد من الاعتبارات في الاختبارات.

وتابع: “عنصر السن مهم للغاية؛ لأننا نرغب في أن يكون التعاقد مع المدرب الجديد لمدة 4 مواسم مقبلة”.

وشدد مجاهد على أن اتحاد الكرة لم يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع مدرب مصري للمنتخب، قائلًا: “اتحاد الكرة قدراته جيدة من الناحية المالية والمدرب المصري ما زال في الصورة، ولم يتم صرف النظر عن المدرب المحلي بعد، مضيفًا: “لم نضع أسماء مصرية أو أجانب حتى الآن، وكل ما يتردد في هذا الشأن اجتهادات فقط”.

اللاعبون الأجانب

واختتم مجاهد تصريحاته مؤكدًا بأنه تمت الموافقة على مشاركة 4 لاعبين أجانب مع كل الأندية في المباريات على عكس الموسم الماضي، وتم إرسال خطاب لكل الأندية يفيد بأحقية كل فريق بمشاركة كل الأجانب في أي مباراة بعدما كان الأمر يقتصر على 3 لاعبين فقط خلال الموسم الماضي.