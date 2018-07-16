نادي النصر السعودي يضم المغربي نور الدين أمرابط رسميًا

أعلن نادي النصر المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع المغربي نور الدين أمرابط اليوم الإثنين.

ورحّب النصر في حسابه على تويتر “بالفارس العالمي” وكتب أن إدارة النادي استكملت إجراءات التعاقد مع أمرابط لمدة ثلاث سنوات من واتفورد الإنجليزي.

وشارك أمرابط مع المغرب في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وتعرض لارتجاج في الجولة الافتتاحية أمام إيران وذهب إلى المستشفى لكنه أصر على اللعب أمام البرتغال في الجولة الثانية مما تسبب في انتقادات لإدارة المنتخب الوطني تتعلق بالمغامرة بصحة اللاعب.

ورغم ظهور أمرابط بشكل جيد في مركز الجناح الأيمن لم يتمكن منتخب المغرب من اجتياز دور المجموعات وودع المسابقة مبكرًا.

وسبق للاعب المغربي، المولود في هولندا والبالغ عمره 31 عامًا، اللعب أيضًا في غلطة سراي التركي وملقة الإسباني وأيندهوفن الهولندي ضمن مشوار طويل في الأندية الأوروبية.