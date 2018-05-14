تعرّف على موقف “فيفا” من أزمة الحكم السعودي فهد المرداسي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) متابعة أزمة الحكم فهد المرداسي الذي تم اتهامه بالفساد من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي للعبة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، استقر “فيفا” على عدم اتخاذ أي قرار أو إجراءات ضد المرداسي أحد الحكام المشاركين في إدارة مباريات النسخة القادمة للمونديال الروسي الصيف الجاري.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن هناك تحقيقات يجريها الاتحاد السعودي حول قضية الفساد المتورط فيها المرداسي، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات إلا بعد وصول معلومات إليه بشأن نتائج التحقيق.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف يوم السبت الماضي أنه استبعد المرداسي من إدارة مباراة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، وتحويله إلى المباحث الإدارية بسبب مزاعم تورطه في قضية فساد.

ولم يتم الكشف عن قضية الفساد المتورط فيها المرداسي.

والمرداسي هو أحد الحكام السعوديين الثلاثة الذين اختارهم “فيفا” لإدارة مباريات المونديال الروسي.