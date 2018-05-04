نادي الرائد يجدد فوزه على الكوكب ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

نادي الرائد يجدد فوزه على الكوكب ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

المصدر: رويترز

ضمن نادي الرائد البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على الكوكب وتغلب عليه 1-صفر في إياب ملحق الصعود، اليوم الجمعة.

ووضع البرازيلي اديسون تراباي هدف الرائد والمباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وأنهى الرائد دوري المحترفين في المركز قبل الأخير، ليخوض مواجهة فاصلة مع الكوكب صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأخفق الكوكب في تعويض خسارته ذهابًا 4-1 في مباراة العودة على أرضه، اليوم، ليضمن الرائد البقاء بعد فوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

ويأتي تطبيق نظام الجولة الفاصلة بعد زيادة أندية دوري المحترفين إلى 16 ناديًا من الموسم المقبل.

وحسم أُحد متذيل ترتيب دوري المحترفين البقاء في دوري الأضواء بفضل فوزه 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للملحق على الطائي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً