نادي الرائد يجدد فوزه على الكوكب ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

ضمن نادي الرائد البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على الكوكب وتغلب عليه 1-صفر في إياب ملحق الصعود، اليوم الجمعة.

ووضع البرازيلي اديسون تراباي هدف الرائد والمباراة الوحيد في الدقيقة 69.

احتفالية الرائديين بمناسبة البقاء في دوري المحترفين#دوري_بلس pic.twitter.com/OHIqqxmDha — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ مايو ٢٠١٨

وأنهى الرائد دوري المحترفين في المركز قبل الأخير، ليخوض مواجهة فاصلة مع الكوكب صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأخفق الكوكب في تعويض خسارته ذهابًا 4-1 في مباراة العودة على أرضه، اليوم، ليضمن الرائد البقاء بعد فوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

ويأتي تطبيق نظام الجولة الفاصلة بعد زيادة أندية دوري المحترفين إلى 16 ناديًا من الموسم المقبل.

وحسم أُحد متذيل ترتيب دوري المحترفين البقاء في دوري الأضواء بفضل فوزه 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للملحق على الطائي.