هل يحرم نادي الهلال السعودي من الحصول على الرخصة الآسيوية بسبب الديون؟

كشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام السعودي، عن وجود اجتماع عاجل، يجري الآن الترتيب له بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، ورؤساء الأندية، بحضور عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم، ومسلي آل معمر رئيس الرابطة، ولؤي السبيعي أمين اتحاد القدم، لبحث كيفية علاج المديونيات.

وفجّر السلمي مفاجأة من العيار الثقيل، حين قال: “سامي الجابر قدم تقريرًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، يفيد بأن الهلال يواجه احتمالية عدم حصوله على الرخصة الآسيوية إذا لم يسدد 115 مليونًا قبل نهاية شهر يونيو من العام الجاري”.

كما حمل تقرير الجابر وجود مبالغ بقيمة 170 مليونًا، يكتنفها الغموض فيما يخص آلية صرفها وإنفاقها، وسيتم التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية لبحث هذا الأمر، ورفع التوصيات اللازمة.

رجاء الله السلمي : آل الشيخ طلب اجتماع عاجل لديون

الأندية والهلال سيواجه مشكلة في

الرخصة الأسيوية !#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/EvOqTOof8J — العصر (@alassrcom) May 1, 2018

وكان برنامج “الخيمة” على القناة الرياضية السعودية، كشف عن ديون الأندية السعودية في الفترة الحالية.

وجاء الاتحاد في المركز الأول بديون وصلت قيمتها إلى 310 ملايين ريال، ثم النصر برصيد 231 مليون ريال.

فيما جاء الهلال في المركز الثالث برصيد 115 مليون ريال، ثم الأهلي برصيد 110 ملايين ريال.

ثم احتل الشباب المركز الخامس برصيد 63 مليون ريال، وجاء الاتفاق سادسًا برصيد 36 مليون ريال، وتبعه التعاون بديون بلغت 29 مليون ريال.

وجاء الرائد ثامنًا برصيد 24 مليون ريال، ثم جاء بعده القادسية برصيد 23 مليون ريال، ثم الفتح برصيد 15 مليون ريال، وأخيرًا الفيصلي برصيد 6 ملايين ريال.