اختفاء 200 مليون ريال من أحد الأندية السعودية يثير الجدل

قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، يحقق في اختفاء 200 مليون ريال من أحد الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي ليس النصر؛ لكنها لم تكشف عن اسم النادي بالتحديد.

كانت هيئة الرياضة في السعودية طالبت فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأسبق ببعض الإيضاحات حول صرف المبالغ المالية بالنادي إبان فترة رئاسته.

وديون نادي النصر 200 مليون ريال، بخلاف سداد 10 أشهر رواتب متأخرة.

أما ديون نادي الهلال تبلغ 8 ملايين ريال بخلاف سداد 5 أشهر رواتب متأخرة.

وثارت تكهنات عديدة حول اسم النادي صاحب الواقعة والمسؤول عنها، ما أثار جدلًا.

وكتب الإعلامي السعودي عدنان جستنيه ما هو النادي النصر أم الهلال أم الاتحاد أم الاهلي أم الشباب أم الوحدة.