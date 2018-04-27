الاتحاد السعودي يسمح لمنصور الحربي بالمشاركة مع النادي الأهلي أمام السد في دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر السماح للاعب منصور الحربي بالانضمام للنادي الأهلي للمشاركة في مواجهتي السد القطري في دوري أبطال آسيا.

القرار جاء بعد يوم واحد من الموافقة على مشاركة محمد العويس ومعتز هوساوي وحسين المقهوي ومهند عسيري مع النادي الأهلي في مواجهتي السد القطري بدوري أبطال آسيا.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يقرر السماح للاعب منصور الحربي بالانضمام للنادي الأهلي للمشاركة في مواجهتي السد القطري في دوري أبطال آسيا pic.twitter.com/90uFxr32gJ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ويلعب الأهلي أمام السد في قطر يوم 7 مايو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة العودة في السعودية يوم 14 من نفس الشهر.

واستدعى المنتخب السعودي كلًا من محمد العويس ومعتز هوساوي وحسين المقهوي ومهند عسيري للانضمام لمعسكر مدينة ماربيا الإسبانية، الأربعاء المقبل، استعدادًا لكأس العالم 2018.

ويبدأ المعسكر الأربعاء المقبل وحتى الـ 25 من الشهر المقبل، في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق يوم 14 يونيو.

وخلال المعسكر الإعدادي في المدينة يلعب الأخضر السعودي مباراتين، الأولى أمام الجزائر في التاسع من مايو، والثانية أمام اليونان في الـ 15 من مايو.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيلاقي إيطاليا والبيرو وألمانيا في المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس العالم.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا ومصر والأورغواي، ويلعب المباراة الافتتاحية أمام روسيا يوم 14 يونيو.